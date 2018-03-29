Телеком

12:03 29.03.2018

UA TV начал вещание на оккупированные территории Крыма и Донбасса

UA TV начал вещание на оккупированные территории Крыма и Донбасса

Телеканал "Мультимедийной платформы иновещания Украины" (UA TV) начал в тестовом режиме вещание на не подконтрольные Украине территории Донецкой области и аннексированного Крыма.

Согласно пресс-релизу Министерства информационной политики, с телебашни в Волновахе (Донецкая обл.) Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) включил UA TV в тестовом режиме на 22-м канале мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T. С телебашни в Чонгаре (Херсонская обл.) ООО "Телесеть Украины" начало трансляцию UA TV в тестовом режиме на 50-м канале мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T2.

"Вещание с телебашен в Чонгаре и Волновахе - только начало. Министерство обязуется обеспечить полноценное вещание UA TV на Крым и Донбасс. И мы это обязательство выполним", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

По его словам, в ближайшее время UA TV начнет вещать также на Луганскую область.

Как сообщил генеральный директор КРРТ Петр Семерей, государственный оператор вовремя выполняет все технические задачи в рамках работы комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Мининформполитики.

В свою очередь, генеральный директор госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Людмила Березовская отметила, что основной целью создания системы иновещания страны является обеспечение для зрительской аудитории возможности формировать собственный независимый взгляд на происходящие события и явления.

"Именно этого очень не хватает на перенасыщенных российской пропагандой территориях по линии разграничения на востоке страны и на административной границе с Крымом. В ближайшее время эту нишу совместно с другими украинскими телеканалами будет заполнять и UA TV", - подчеркнула она.

Телеканал UA TV начал вещание 1 октября 2015 года. Правовым основанием для его работы стал разработанный Мининформполитики закон "О системе иновещания Украины".

Канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.

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