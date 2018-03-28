Госкомтелерадио заявляет о реформировании почти 26% государственных и коммунальных печатных СМИ

В Украине по состоянию на 27 марта 2018 года реформировано 187 государственных и коммунальных печатных СМИ, что составляет 25,76% общего количества таких изданий, сообщил Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

"Хотя реформирование печатных СМИ должно быть завершено до 31 декабря 2018 года, подавляющее их большинство до сих пор вне процесса. По состоянию на 27 марта 2018 реформировано 187 печатных СМИ и редакций, из них 10 государственных и 177 коммунальных", - цитируется в сообщении Госкомтелерадио его председатель Олег Наливайко.

В комитете отметили, что из указанных 187 изданий, 153 - это редакции-участники первого этапа реформирования.

"Поэтому работу надо признать недостаточной - и Госкомтелерадио, и коллег из Верховной Рады, и абсолютно всей региональной власти, поскольку показатель 187 на третьем году реформы - безусловно, не позитивный", - подчеркивает О. Наливайко.

По его словам, основной причиной медленного процесса разгосударствления является препятствование процессу реформирования учредителями коммунальных СМИ и редакций.

"Местные власти медлят с принятием соответствующих решений, что приводит к нарушению прав трудовых коллективов. В то же время и сами редакции нередко затягивают с предоставлением документов на перерегистрацию, надеясь на отсрочку реформы", - отмечается в сообщении.

Руководитель ведомства также отметил, что Госкомтелерадио будет настаивать на том, чтобы каждое реформированное издание получило финансовую поддержку в размере 100 тыс. грн на каждую редакцию.

Ранее, в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в Госкомтелерадио сообщили, что по состоянию на конец января текущего года в Украине зарегистрировано всего 726 государственных и коммунальных печатных СМИ, из них 84 государственных и 642 коммунальных.

Как сообщалось, в декабре 2015 года Верховная Рада приняла закон Украины, предусматривающий постепенное разгосударствление государственных и коммунальных печатных СМИ, согласно которому реформирование осуществляется в два этапа: первый - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона и второй - в течение следующих двух лет.

На первом этапе осуществляется реформирование печатных СМИ и редакций согласно перечню, утверждаемому Кабинетом министров Украины. На втором этапе осуществляется реформирование печатных СМИ и редакций, не реформированных на первом этапе. В законе определено, что трудовой коллектив редакции имеет приоритетное право на определение способа реформирования.