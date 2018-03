Цукерберг намерен выступить в Конгрессе США

None

None 09:59 28.03.2018

Основатель и владелец соцсети Facebook Марк Цукерберг планирует выступить в Конгрессе США на слушаниях по вопросу защиты персональных данных, сообщил во вторник телеканал CNN.

Собеседники телеканала в Facebook сообщили, что 33-летний генеральный директор соцсети пришел к выводу, что ему придется давать показания Конгрессу в течение нескольких недель. В настоящее время компания прорабатывает план выступления М.Цукерберга в Конгрессе, отметили собеседники телеканала.

Тем временем председатель юридического комитета американского Сената Чак Грассли направил приглашения на слушания 10 апреля, посвященные защите персональных данных, М.Цукербергу, гендиректору компании Google Сундару Пичаи и главе Twitter Джеку Дорси.

Решение М.Цукерберга выступить перед Конгрессом может повлиять на С.Пичаи и Дж.Дорси также дать показания Конгрессу, отмечает CNN.

На прошлой неделе М.Цукерберг уже говорил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но добавил, что не считает себя лучшим источником информации.

Ранее во вторник СМИ сообщили о том, что основатель соцсети Facebook отказался отвечать на вопросы британских парламентариев в связи с ситуацией вокруг Cambridge Analytica.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. Затронуты более 50 млн пользователей и свыше 57 млрд контактов между ними.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).