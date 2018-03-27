Более половины опрошенных украинцев не проверяют информацию из СМИ, российское ТВ смотрит менее 5%

Более половины опрошенных украинцев считает, что сами способны отличать качественную информацию от дезинформации и фейка, 52% никогда не проверяют данные СМИ (не интересуются мнением другой стороны), свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, 53,2% респондентов считают, что в той или иной степени способны отличать качественную информацию от фейка, в то время как 31% не уверены, что смогут, 4,1% затруднились ответить.

Отвечая на вопрос "по каким критериям вы идентифицируете фейковую информацию", относительное большинство (32,5%) респондентов ответило, что не доверяют информации, которая появилась в непроверенном СМИ или СМИ, которому не доверяют; 30,3% сообщили, что будут считать фейковой информацию, у которой отсутствует автор, 18,9% считают подозрительной информацию, которая преподнесена слишком эмоционально, 14,2% уверены, что фейковую информацию распространяют боты в социальных сетях, 13% - в новости стоит ссылка на пост в социальных сетях как источник информации. Затруднились ответить на данный вопрос 36,8% респондентов.

При этом, отвечая на вопрос "будете ли вы проверять информацию, полученную из украинского национального, российского, местного СМИ или СМИ т.н. "ДНР/ЛНР", 52% респондентов заявили, что никогда не проверяют информацию, 35%, по крайней мере, иногда проверяют, 13% затруднились ответить.

Основным источником информации для абсолютного большинства населения Украины является телевидение (85,7%). Вместе с тем доверяют информации о конфликте на Донбассе, полученной посредством общенациональных украинских каналов, только 57,2%.

В топ-3 источников информации для украинцев входят также украинские интернет-СМИ (27,1%), и социальные сети (23,5%).

В то же время 4,7% респондентов получают информацию из российских телеканалов.

Исследование КМИС проводил с 5 по 21 февраля 2018 года по заказу ОО "Детектор медиа". Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, подконтрольных Украины. В целом опрошено 2,43 тыс. респондента.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%, 0,7% - для показателей, близких к 1%.