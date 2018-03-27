Телеком

13:04 27.03.2018

Цукерберг не будет отвечать на вопросы британских парламентариев, отправит заместителя

Цукерберг не будет отвечать на вопросы британских парламентариев, отправит заместителя

Основатель и владелец крупнейшей социальной сети мира Facebook Марк Цукерберг отказался отвечать на вопросы британских парламентариев в ходе расследования о злоупотреблениях в отношении персональных данных миллионов пользователей крупнейшей социальной сети мира.

Принять участие в слушаниях М.Цукерберга пригласил глава парламентского комитета, отвечающего за расследование, Дэмьен Коллинс.

"Господин Цукерберг лично попросил одного из своих заместителей найти время и дать очные показания", - говорится в сообщении Facebook.

По словам директора Facebook по общественной политике в Великобритании Ребекки Стимсон, лучше всего на такие вопросы смогут ответить техдиректор компании Майк Шрёпфер или директор по продуктам Крис Кокс.

На прошлой неделе М.Цукерберг говорил о готовности ответить на вопросы в Конгрессе США, но добавил, что не считает себя лучшим источником информации. Отраслевые аналитики не исключают, что в Конгресс будет направлен кто-то другой из топ-менеджеров Facebook.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. Затронуты более 50 млн пользователей и свыше 57 млрд контактов между ними.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Р.Стимсон во вторник подчеркнула, что лишь 1% общемировых загрузок приложения "This is your digital life" приходился на страны Евросоюза, включая Великобританию.

В США расследование в отношении Facebook ведут федеральные регуляторы, включая Федеральную торговую комиссию (FTC), а также прокуратуры 37 штатов, затребовавшие от компании разъяснений.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Расследование Facebook нацелено на усиление защиты персональных данных, а не на выявление нарушителей

Цукерберг признал "ошибки" в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей

Цукерберг может встретиться с сотрудниками Facebook в пятницу на фоне скандала

Цукерберг продавал акции Facebook до обвала и "сэкономил" $45 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине надеются на расширение санкций против российских ТРК в связи с кражей радиочастотного ресурса в Крыму

Более половины опрошенных украинцев не проверяют информацию из СМИ, российское ТВ смотрит менее 5%

Американская FTC подтвердила факт расследования деятельности Facebook

Киберполиция Киева разоблачила хакера из международной группировки "Cobalt"

Facebook собирал и хранил излишнюю информацию с телефонов на Android

В отношении Facebook будут введены жесткие меры - представитель Еврокомиссии

ZTE предоставил "Укртелекому" долгосрочную линию финансирования на $10 млн на первом этапе

Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину двух книг Азарова

Dropbox провела прайсинг IPO выше заявленного диапазона, оценена в $9,2 млрд

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА