Телеком

12:54 26.03.2018

Facebook собирал и хранил излишнюю информацию с телефонов на Android

Facebook собирал и хранил излишнюю информацию с телефонов на Android

 Американская компания Facebook собирала и хранила все данные о телефонных звонках и СМС пользователей его мобильного приложения, пишут британские и американские СМИ.

В частности, Times приводит слова программиста Дилана Маккея из Новой Зеландии, который, проверив реестр хранившихся данных, обнаружил, что Facebook помимо данных из своего приложения собирал и сохранял всю историю звонков и сообщений, никакого отношения к соцсети не имеющих.

Также Facebook хранил информацию об адресатах и собеседниках пользователей.

Сама компания заявила, что получила разрешение владельцев телефонов на Android собирать эти данные, когда они устанавливали приложение Facebook. Устанавливая приложение, люди также соглашались делиться своими контактами.

Однако, как отмечает Guardian, многие владельцы смартфонов были удивлены.

Times уточняет, что Facebook не только собирает информацию о своих пользователях, анализирует их сообщения, связи, но и покупает дополнительную информацию у разных брокеров данных. Компания также использует файлы cookies для отслеживания действий пользователей на других сайтах.

Facebook настаивает на том, что это помогает показывать людям более релевантную им рекламу, но критики продолжают называть эту тактику навязчивой слежкой, отмечает BBC.

Facebook также указывает на то, что сбор такой информации является обычной практикой с целью упростить использование приложений, а собранные данные пользователь может удалить в любой момент.

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