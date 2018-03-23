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10:47 23.03.2018

Расследование Facebook нацелено на усиление защиты персональных данных, а не на выявление нарушителей

Расследование Facebook нацелено на усиление защиты персональных данных, а не на выявление нарушителей

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в интервью, опубликованном в газете "Уолл-стрит джорнэл", сообщил, что инициированное компанией расследование об утечке пользовательских данных нацелено в первую очередь на устранение уязвимостей и предотвращение подобных инцидентов, а не на отслеживание схем применения этих данных.

Компания намерена провести проверку работы десятков тысяч приложений, собирающих огромные объемы пользовательских данных, и, по словам М.Цукерберга, это обойдется компании во "много миллионов долларов".

Глава Facebook добавил, что пока не знает, сколько времени займут проверки.

"Как и любые меры предосторожности - это не пуленепробиваемый заслон", - заявил М.Цукерберг, отметив, что расследование поможет выявить недобросовестных разработчиков и определить, чьи данные были переданы в третьи руки.

"Настоящая цель того, что мы делаем, заключается в том, чтобы усложнить любому возможность неправомерного использования информации", - подчеркнул он.

Социальная сеть Facebook оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analitica, занимающаяся политическим консалтингом и связанная с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа, имела доступ к данным 50 млн пользователей Facebook.

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