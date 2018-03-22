Телеком

15:49 22.03.2018

"Интер" считает необоснованным вынесение предупреждения Нацсоветом за трансляцию "Иронии судьбы" и "Москва слезам не верит"

"Интер" считает необоснованным вынесение предупреждения Нацсоветом за трансляцию "Иронии судьбы" и "Москва слезам не верит"

 Телеканал "Интер" считает необоснованным принятое Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания решение относительно вынесения предупреждения телеканалу за трансляцию фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Москва слезам не верит" (оба - производства СССР).

В сообщении телеканала подчеркивается, что на каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом (Государственным комитетом по кинематографии) были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины (прокатные удостоверения).

"Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу", - заявляет "Интер".

В редакции телеканала подчеркивают, что, принимая во внимание принятое Национальным советом решение, "Интер" вынуждено проведет в эфире замену фильмов, которые, по мнению Нацсовета, не разрешены к показу.

В сообщении также подчеркивается: "Интер" будет добиваться защиты интересов телеканала и своих зрителей в судебном порядке.

В свою очередь, в Нацсовете настаивают на законности применения к телеканалу санкции "объявление предупреждения".

"Сегодня разобрали первый кейс по трансляции телеканалами "Интер" и "СТБ" советских фильмов, в творческом составе которых присутствуют российские артисты, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. После длительной дискуссии большинством голосов принято решение о применении санкции "предупреждение". При принятии решения руководствовались профильным законом "О телевидении и радиовещании", - написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" член Нацсовета Сергей Костинский.

Он также подчеркнул, что в будущем подобный прецедент создаст ситуацию, когда украинские телеканалы перестанут покупать права на трансляцию советских фильмов, авторские права на большинство из которых принадлежат Российской Федерации, и, соответственно, перестанут платить роялти непосредственно в российский бюджет.

Как сообщалось, 18 января Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "Интер" за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка.

"Интер Медиа Групп" - одна из крупнейших украинских медиагрупп, в которую входят телеканалы "Интер", "НТН", " К1", "К2", "Мега", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", "Интер +".

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