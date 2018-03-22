Владелец Kyiv Post продал газету более чем за $3,5 млн

Владелец еженедельной англоязычной газеты Kyiv Post Мохаммад Захур заключил предварительное соглашение с одесским бизнесменом сирийского происхождения Аднаном Киваном о продаже издания за сумму свыше $3,5 млн, сообщает Kyiv Post.

Ожидается, что продажа будет закрыта 1 апреля.

В редакции отмечают, что М.Захур заявил, что А.Киван заплатит "намного больше, чем $3,5 млн, однако точную цену продажи называть отказался.

М.Захур также сообщил редакции, что А.Киван уже передал существенный авансовый платеж.

В сообщении издания отмечается, что М.Захур также встречался с другими потенциальными покупателями. В частности, с генеральным директором Dragon Capital и владельцем группы новостных медиа "Новое время" Томасом Фиалой, посчитавшим цену за издание завышенной.

Кроме того, по словам М.Захура, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Сергей Курченко, а также лица, связанные, по его мнению, с действующим президентом Украины Петром Порошенко, также пытались купить Kyiv Post, но он отказался.

М.Захур подчеркнул, что никогда не продаст газету тому, кто захочет нанести изданию вред или негативно повлиять на независимость редакционной политики.

В редакции издания со ссылкой на М.Захура отмечают, что А.Киван заявил, что ценит журналистскую независимость Kyiv Post, но оставляет за собой право нанять собственную команду журналистов и других сотрудников, а также намерен после закрытия сделки встретиться с сотрудниками Kyiv Post и обсудить с ними будущее газеты. Он также заявил, что не хочет ничего менять в стратегии Kyiv Post.

"Он думает о Kyiv Post как о бренде №1. Кроме того, у этого "окна мира в Украину" – большое количество читателей среди местных эмигрантов", - цитируется в сообщении издания М.Захур.

По словам М.Захура, после покупки издания он инвестировал более $5 млн на развитие Kyiv Post, которое в то время находилось в тяжелом финансовом состоянии, и подчеркнул, что А.Киван, по его мнению, готов инвестировать в развитие издания еще больше.

"В отличие от меня, он хочет развивать свой медиа-бизнес. Для меня Kyiv Post был исключительно средством коммуникации, а не основным бизнесом. Для него Kyiv Post станет частью расширения его бизнеса в средствах массовой информации. Он также строит в Киеве телевизионную студию", - отметил М.Захур.

В свою очередь, редактор газеты Ольга Руденко отметила, что Kyiv Post - независимое издание, всегда им было и должно таковым остаться.

"Редакционная независимость - наш главный принцип, краеугольный камень. Без нее Kyiv Post не может существовать. Никакого компромисса в этой части быть не может. Это позиция лично моя и, я уверена, абсолютно всех наших журналистов", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, в 2009 году Мохаммад Захур купил Kyiv Post у его основателя Джеда Сандена за $1,1 млн.

Kyiv Post — англоязычная газета о событиях в Украине. Выходит в формате еженедельной газеты, также доступна ее онлайн версия. Первый выпуск газеты вышел 18 октября 1995 года.

Бизнесмен и бывший депутат Одесского горсовета А.Киван является основателем инвестиционно-строительной компании Kadorr Group, которая входит в Kivan Group Companies (обе – Одесса). В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, торговые и бизнес-центры, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания реализует проекты в Киеве - ЖК "Тридцать восьмая жемчужина" на 356 апартаментов на ул.Жилянской, а также 8-этажную гостиницу на 182 номера по ул.Андреевский спуск, 14-16.

Осенью 2017 года А. Киван был обвинен Службой безопасности Украины в финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР". Бизнесмен публично опроверг данные заявления и объявил о готовности объяснить происхождение всех средств и печатей, выявленных СБУ в ходе обысков.

Мохаммад Захур - британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения, основатель и основной собственник группы ISTIL (International Steel and Tube Industries Limited).