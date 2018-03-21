Facebook потакает созданным РФ бот-аккаунтам

Администрация социальной сети Facebook фактически потакает сетям бот-аккаунтов, которые государство-агрессор использует для нанесения вреда украинскому информационному пространству, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

В то же время, по его словам, влияние на общественное мнение посредством соцсетей уже имеет место в Украине, однако пока не достигло пика своих возможностей.

"На самом деле этот скандал (с созданием таргетированной информации на основании пользовательских данных Facebook – ИФ) разоблачил то, что и так уже давно происходит в мировом информационном пространстве, и в Украине в частности. Правда, в Украине это явление еще не достигло такого уровня технологической сложности. Кроме того, последние блокировки украинских блогеров в Facebook показали, что социальная сеть фактически потакает ботнетам, которые государство-агрессор использует для нанесения вреда украинскому инфопространству", - заявил он.

По словам Д.Золотухина, призывы дать людям возможность "самим выбирать контент" никак не заботясь об их безопасности, оказались несостоятельными. На самом деле, пользователи будут информационно потреблять то, что специально кем-то для них приготовлено, нежели фильтровать информацию.

"Относительно будущих выборов – ни для кого не секрет, что онлайн-площадки могут стать, и вероятно станут, инструментом внешнего влияния на ход предвыборной кампании со стороны государства-агрессора. Однако возможности предотвратить такое воздействия на предвыборную кампанию через Facebook у Украины, на данный момент, к сожалению, нет. Это связано с необходимостью сотрудничества социальной сети с украинскими уполномоченными органами, обменом информацией, с возможностью оспаривать, к примеру, решения по блокировке", - подчеркнул он.

По словам Д.Золотухина, достаточно очевидно, что администрация Facebook не заинтересована в сотрудничестве с украинскими уполномоченными органами. И чтобы это изменить, необходимо использовать возможности для принуждения компании соблюдать законы Украины.

"А такие предложения в Украине непременно атакуются общественностью и журналистами, как попытки давления на свободу слова. Поэтому вряд ли мы что-то сможем с этим сделать. Только лишь конкурировать в информационном пространстве за внимание потребителя с помощью инструментов стратегических коммуникаций", - заявил Д.Золотухин.

В то же время, по его мнению, личная переписка политиков и должностных лиц в Facebook не находится под угрозой (как в соцсетях "ВКонтакте" или "Одноклассники"), однако он сам никогда не использует Facebook или другие мессенджеры для передачи сколько-нибудь "чувствительной" информации.

Как сообщалось, ИнАУ считает проникновение Facebook в Украине недостаточным для влияния на политическую ситуацию в стране.

Глава Facebook Марк Цукерберг в следующие 24 часа намерен выступить в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая получила персональные данные более 50 млн пользователей Facebook, сообщило в среду издание Axios со ссылкой на источник, близкий к М.Цукербергу.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее в среду совет директоров Cambridge Analytica временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Д.Трампа.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили М.Цукерберга принять участие в слушаниях лично.

В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс открыто затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.