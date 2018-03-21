Цукерберг собирается прояснить ситуацию вокруг сбора персональных данных пользователей в Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг в следующие 24 часа намерен выступить в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая получила персональные данные более 50 млн пользователей Facebook, сообщило в среду издание Axios со ссылкой на источник, близкий к М.Цукербергу.

"Это серьезное дело, и он (М.Цукерберг - ИФ) знает об этом", - заявил источник.

По данным Axios, поначалу М.Цукерберг уделял не так много времени возможному выступлению как непосредственному урегулированию кризиса, однако ход событий побудил его изменить мнение.

Axios отмечает, что, как ожидается, глава Facebook попытается восстановить доверие к компании.

В настоящий момент М.Цукерберг проводит консультации с инженерами на тему того, как исправить уязвимости сервисов Facebook и обеспечить защиту персональных данных пользователей, добавляет Axios.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее в среду совет директоров компании временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Д.Трампа.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили М.Цукерберга принять участия в слушаниях лично.

В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс открыто затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.