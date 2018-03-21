Телеком

13:58 21.03.2018

Цукерберг собирается прояснить ситуацию вокруг сбора персональных данных пользователей в Facebook

Цукерберг собирается прояснить ситуацию вокруг сбора персональных данных пользователей в Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг в следующие 24 часа намерен выступить в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая получила персональные данные более 50 млн пользователей Facebook, сообщило в среду издание Axios со ссылкой на источник, близкий к М.Цукербергу.

"Это серьезное дело, и он (М.Цукерберг - ИФ) знает об этом", - заявил источник.

По данным Axios, поначалу М.Цукерберг уделял не так много времени возможному выступлению как непосредственному урегулированию кризиса, однако ход событий побудил его изменить мнение.

Axios отмечает, что, как ожидается, глава Facebook попытается восстановить доверие к компании.

В настоящий момент М.Цукерберг проводит консультации с инженерами на тему того, как исправить уязвимости сервисов Facebook и обеспечить защиту персональных данных пользователей, добавляет Axios.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее в среду совет директоров компании временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Д.Трампа.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили М.Цукерберга принять участия в слушаниях лично.

В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс открыто затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава Cambridge Analytica отстранен от должности на фоне скандала вокруг данных Facebook

Цукерберг может встретиться с сотрудниками Facebook в пятницу на фоне скандала

Facebook попала по прицел регуляторов США и Британии из-за персональных данных

Цукерберг продавал акции Facebook до обвала и "сэкономил" $45 млн

Глава отдела безопасности Facebook планирует уйти в отставку на фоне скандалов

Facebook змушена пояснити, як стороння компанія отримала доступ до даних про мільйони користувачів

Facebook вынуждена объясняться, как сторонняя компания получила доступ к данным о миллионах пользователей

BlackBerry подала иск в суд, обвинив Facebook в нарушении интеллектуальных прав

Немецкий суд запретил Facebook экспортировать данные из Whatsapp

Госдеп США призвал Facebook и Google принять меры по предотвращению возможного вмешательства России в предстоящие американские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

"Медиа Группа Украина" получила эксклюзивное право на показ матчей финальной части Евро-2020 в Украине

В Украине появится Совет по господдержке кинематографии

В Брюсселе состоялась премьера фильма "Киборги"

Amazon обогнал Alphabet и стал 2-й по капитализации компанией мира

Vivendi продаст весь свой пакет акций Ubisoft за 2 млрд евро

Американская General Dynamics улучшила предложение о покупке ИТ-компании CSRA до почти $6,9 млрд

Основатель Telegram пообещал пользователям "свободу и неприкосновенность частной жизни"

НКРСИ планирует лицензировать под новые технологии связи диапазоны 900МГц, 2300МГц и 800МГц

Украина усиливает сотрудничество с Великобританией в области кибербезопасности

"Нова Пошта" затрудняется определить причину обысков, планирует обжаловать действия ГПУ в суде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА