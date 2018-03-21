"Медиа Группа Украина" получила эксклюзивное право на показ матчей финальной части Евро-2020 в Украине

ООО "Медиа Группа Украина" (МГУ) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключили новое долгосрочное соглашение сроком на четыре года по трансляции матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА, квалификаций Чемпионата Европы-2020 и Чемпионата Мира-2022, а также на эксклюзивное право на показ матчей финальной части Евро-2020 на территории Украины, сообщает МГУ.

"Победу в тендере на трансляции крупнейших соревнований под эгидой УЕФА одержали телеканалы "Медиа Группы Украина" – "Украина", "Футбол 1"/"Футбол 2", - отмечается в сообщении.

"Мы подписали долгосрочное соглашение с Союзом европейских футбольных ассоциаций и следующие четыре года будем транслировать матчи всех европейских сборных. А это - более 1 тыс. поединков, 140 игровых дня и 200 временных слотов. Кроме привычных матчей Европейской квалификации, мы предложим зрителю совершенно новый продукт – Лига наций УЕФА", - отметил он.

По словам директора телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александра Денисова, для охвата этого всего объема трансляций у медиагруппы будут работать live-студии с включениями со всех матчей игрового дня, студии, которые будут готовить зрителей к поединкам и подводить итоги после их окончания.

А.Денисов считает ключевым событием следующих четырех лет Чемпионат Евро-2020, который впервые пройдет в 12 странах-членах УЕФА. Он подчеркнул, что матчи сборной Украины в Лиге наций УЕФА, Европейской квалификации к чемпионатам Европы и мира, а также поединки финальной стадии Евро-2020 будут доступны украинским зрителям в эксклюзивных трансляциях на каналах "Медиа Группы Украина".

В то же время в МГУ отказались назвать стоимость контракта на права на трансляцию указанных матчей, поскольку данная информация, согласно политике медиагруппы, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Как сообщалось, "Медиа Группа Украина" также будет транслировать матчи за Суперкубок Украины в 2018-2020 гг.

Матчем за Суперкубок открывается футбольный сезон в Украине.