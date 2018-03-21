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10:38 21.03.2018

В Брюсселе состоялась премьера фильма "Киборги"

В Брюсселе состоялась премьера фильма "Киборги"

В Брюсселе состоялась премьера фильма "Киборги: Герои не умирают" украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева, сообщила народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

"Полный зал, подавляющее большинство иностранцев - дипломаты, евродепутаты, представители международных организаций, представители Еврокомиссии, украинская диаспора. Мы напомнили нашим европейским друзьям, кто является автором бесчинств, которые творит "мордор" на территории нашей страны", - написала М.Ионова у себя на странице в соцсети Facebook.

Она рассказала, что премьера фильма была организована в Брюсселе при поддержке Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Министерства информационной политики Украины, семьи президента Украины и парламентского комитета по вопросам европейской интеграции.

Парламентарий также отметила, что присутствующие на премьере горячо поздравили авторов фильма.

"Благодарю Ахтема Сейтбалаева и Иванну Дядюру за фильм. Благодарю главу делегации Европарламента в парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС Дариуша Розати, друга Украины, за поддержку презентации фильма… Конечно, благодарны нашему представителю Украины при ЕС послу Николаю Тошицкому и его команде", - написала М.Ионова.

Как сообщалось, в конце 2017 года фильм "Киборги" режиссера А.Сейтаблаева о событиях 2014 года в донецком аэропорту установил рекорд для украинских фильмов сборов - за первый уикенд проката он собрал 8 млн 186,7 тыс грн, сообщил глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

В марте сего года первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что фильм "Киборги" будет показан политикам и дипломатам в США и некоторых странах ЕС: 14 марта - в Вашингтоне, 16 марта – в Гааге, 17 марта – в Варшаве, 19 марта – в Брюсселе.

Э.Джапарова также рассказала, что Мининформполитики также подготовил специальные буклеты, которые будут раздаваться перед показом. "Это своеобразная попытка кратко рассказать о том, сколько людей погибло, какие результаты войны на Донбассе и оккупации Крыма", - отметила она.

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