Amazon обогнал Alphabet и стал 2-й по капитализации компанией мира

Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, сообщает The Financial Times.

Котировки акций Alphabet снизились за день на 0,2%, в то время как бумаги Amazon подорожали на 2,7%.

В результате рыночная стоимость Amazon составляет сейчас $768 млрд против $761 млрд у Alphabet. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд.