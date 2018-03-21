Телеком

10:07 21.03.2018

Amazon обогнал Alphabet и стал 2-й по капитализации компанией мира

Amazon обогнал Alphabet и стал 2-й по капитализации компанией мира

Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, сообщает The Financial Times.

Котировки акций Alphabet снизились за день на 0,2%, в то время как бумаги Amazon подорожали на 2,7%.

В результате рыночная стоимость Amazon составляет сейчас $768 млрд против $761 млрд у Alphabet. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Японский антимонопольный регулятор провел обыск в офисе Amazon в Токио

Глава Amazon Джеф Безос возглавил список миллиардеров Forbes с состоянием $112 млрд

Amazon заплатила более $1 млрд за разработчика "умных" дверных звонков Ring

Amazon может заняться выпуском чипов искусственного интеллекта

Amazon в IV квартале увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Amazon увеличила долю в общем объеме интернет-продаж в предпраздничный сезон до 45-50%

Три топ-менеджера видеосервиса Amazon ушли в Apple

Amazon открыл второй облачный центр обработки данных в КНР

ПОСЛЕДНЕЕ

В Брюсселе состоялась премьера фильма "Киборги"

Глава Cambridge Analytica отстранен от должности на фоне скандала вокруг данных Facebook

Vivendi продаст весь свой пакет акций Ubisoft за 2 млрд евро

Цукерберг может встретиться с сотрудниками Facebook в пятницу на фоне скандала

Facebook попала по прицел регуляторов США и Британии из-за персональных данных

Американская General Dynamics улучшила предложение о покупке ИТ-компании CSRA до почти $6,9 млрд

Основатель Telegram пообещал пользователям "свободу и неприкосновенность частной жизни"

Цукерберг продавал акции Facebook до обвала и "сэкономил" $45 млн

НКРСИ планирует лицензировать под новые технологии связи диапазоны 900МГц, 2300МГц и 800МГц

Глава отдела безопасности Facebook планирует уйти в отставку на фоне скандалов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА