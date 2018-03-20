Facebook попала по прицел регуляторов США и Британии из-за персональных данных

Федеральная торговая комиссия (FTC) США проверяет Facebook Inc. на предмет потенциального нарушения заключенного с ведомством соглашения о правилах использования персональных данных, сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

Комиссия выясняет, не предоставляла ли соцсеть доступ компании Cambridge Analytica к некоторым пользовательским данным в нарушение правил. Пока расследование носит конфиденциальный характер

"Нам известно о поднятых проблемах, но мы не можем давать комментарии о факте расследования", - говорится в официальном сообщении FTC.

В 2011 году Facebook урегулировала претензии американских регуляторов, связанные с тем, что она вводила пользователей в заблуждение относительно объема раскрываемых персональных данных. FTC вменяла соцсети в вину, что пользователи не получают достаточного объяснения о том, какие их данные и как раскрываются разработчикам сторонних приложений. Сейчас речь идет о нарушении достигнутых тогда соглашений с регуляторами.

Согласно предварительным договоренностям в среду представители Facebook примут участие в слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей американского Конгресса.

Между тем британские парламентарии во вторник пригласили главу и владельца Facebook Марка Цукерберга принять участия в слушаниях об использовании персональных данных и фейковых новостях. Председатель профильного парламентского комитета Дэмьен Коллинс заявил, что Facebook неоднократно направлялись запросы о том, что именно происходит с данными пользователей, но руководители компании "вводили комитет в заблуждение", поэтому теперь он обратился к М.Цукербергу напрямую.

Ранее британские власти обещали тщательно расследовать все обвинения, связанные с Cambrige Analytica.

В минувшие выходные стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные более чем о 51 млн граждан, имеющих страницы в Facebook, в большинстве случаев - без их ведома и согласия. Есть подозрения, что эти данные могли быть использованы в ходе президентской кампании 2016 года в США.

Акции Facebook подешевели на 6,8% в понедельник и еще на 5,5% во вторник, капитализация компании за два дня сократилась более чем на $60 млрд.