Цукерберг продавал акции Facebook до обвала и "сэкономил" $45 млн

Состояние основателя и гендиректора Facebook Inc. Марка Цукерберга сократилось примерно на $5 млрд после обвала стоимости акций компании в понедельник, но потери могли бы быть еще больше, если бы он не распродавал свой пакет в этом году, пишет MarketWatch.

По итогам сессии в понедельник цена акций Facebook рухнула на 6,8%, в процентном выражении столь значительного падения не наблюдалось с марта 2014 года. Бумаги подешевели за день на $12,53, это самое резкое сокращение их цены с IPO Facebook в мае 2012 года. Капитализация компании сократилась почти на $40 млрд. Обвал был вызван информацией о британской компании Cambridge Analytica, которая получила доступ к персональным данным 51,3 млн пользователях социальной сети.

С начала 2018 года М.Цукерберг продал около 4,9 млн акций Facebook. С учетом средневзвешенной цены в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, он заработал на этих операциях около $900 млн. После падения 19 марта стоимость этих бумаг составила бы $855 млн.

Представитель Facebook Ванесса Чан заявила MarketWatch, что вырученные от продажи акций средства были предназначены для финансирования проектов благотворительной организации, созданной М.Цукербергом совместно с женой в 2015 году. В сентябре М.Цукерберг проинформировал SEC о намерении продать акции Facebook как минимум на $6 млрд в течение 18 месяцев в интересах этой благотворительной организации.

По состоянию на 16 марта, М.Цукербергу принадлежат около 9,13 млн акций Facebook категории А (0,38%) и почти 393,7 млн акций категории В (73,78%). Категория А - акции, которые обращаются на открытом рынке с тиккером FB и дают один голос на акцию, категория B - бумаги инсайдеров компании, не обращающиеся на бирже и предоставляющие 10 голосов на каждую акцию.

Ранее Facebook также планировала создать новую категорию С без права голоса, чтобы не размывать контроль М.Цукерберга. Но в прошлом году компания отказалась от этих планов.