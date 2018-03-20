Телеком

13:07 20.03.2018

НКРСИ планирует лицензировать под новые технологии связи диапазоны 900МГц, 2300МГц и 800МГц

НКРСИ планирует лицензировать под новые технологии связи диапазоны 900МГц, 2300МГц и 800МГц

 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), ожидает, что следующий этап внедрения 4G связи в Украине состоится в диапазоне 900МГц.

"Следующий приоритет - это диапазон 900МГц и мы еще над ним работаем. Как только все подготовительные работы будут закончены – мы презентуем план по внедрению 4G связи в этом диапазоне отрасли и правительству. В этом диапазоне мы сейчас видим три блока по 5МГц частот в дуплексе, которые свободны от военных, но там нужны дополнительные исследования, согласования", - сказал председатель НКРСИ Александр Животовский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, т.н. "низкие частоты" в диапазоне 800-900МГц необходимы операторам для улучшения связи в отдаленных регионах и покрытия широкой территории устойчивым сигналом связи.

В то же время А.Животовский подчеркнул, что ситуация с диапазоном 900МГц существенно осложнена тем, что в этом спектре работает очень много разных пользователей на разных технологиях. Поэтому для создания условий для запуска связи 4G в этом диапазоне необходим рефарминг, а также разработка и внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.

Глава НКРСИ отметил, что параллельно с работой над внедрением связи 4G в диапазоне 900МГц НКРСИ работает также над тендером в диапазоне 2300 МГц.

"По диапазону 2300МГц у нас есть обращения от двух операторов – Giraffe и "Датагруп" (компания "Краевыд", принадлежащая "Датагруп"). И на данный момент эти обращения уже направлены в Кабинет Министров", - заявил А.Животовский.

По его словам, эти компании уже обладают указанными частотами, и планируют получить возможность внедрить на них услуги 4G связи по той же схеме, которая была разработана для телеком-операторов в диапазоне 1800МГц.

Относительно последнего озвученного комиссией диапазона, в котором предполагалось внедрение 4G связи – а именно 800МГц (так называемый "цифровой дивиденд") – А.Животовский не смог назвать предполагаемой даты.

Он подчеркнул, что все вопросы по запуску мобильной связи в данном диапазоне стоит адресовать профильному регулятору, отвечающему за освобождение указанных частот от сигналов аналогового телевидения – Национальному совету по вопросам телерадиосвязи.

Как сообщалось, "большая тройка" украинских мобильных операторов 6 марта обязалась уплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G), а по итогам аналогичного тендера в диапазоне 2600 МГц – уже уплатила в госбюджет 2,456 млрд грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НКРСИ считает проведение тендера на связь 4G абсолютно прозрачным и законным

НКРСИ против предложенных Нацполицией норм о блокировании доступа к интернет-ресурсам в целом вместо конкретной информации

НКРСИ допустила "большую тройку" мобильных операторов к тендеру 4G в диапазоне 1800

НКРСИ утвердила перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины РЭС

Почтовые операторы считают противоправной инициативу об их подотчетности НКРСИ, ссылаясь на коммерческую тайну

НКРСИ определила начальную стоимость 4G-лицензий в диапазоне 2600МГц

Торги за 4G-лицензии в диапазоне 2600МГц будут назначены на 31 января - источник

НКРСИ огласит ценовые предложения за 4G-лицензии в диапазоне 2600МГц 26 января

"Vodafone-Украина" и lifecell поборются за 7 лотов на 4G-тендере в диапазоне 2600МГц "Киевстар" – за 6

НКРСИ предлагает быстрее подавать заявки на тендер по 4G для минимизации расходов

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава отдела безопасности Facebook планирует уйти в отставку на фоне скандалов

Украина усиливает сотрудничество с Великобританией в области кибербезопасности

"Нова Пошта" затрудняется определить причину обысков, планирует обжаловать действия ГПУ в суде

ГПУ открыла несколько сотен уголовных производств за неделю до утери права на начало расследования

"Vodafone Украина" в 2017г увеличил выручку на 7,2%, чистую прибыль на 76%

"Нова пошта" заявляет о DDoS-атаках с Западной Украины

"Нова Пошта" требует немедленно прекратить давление и криминальное производство против нее

"Нова Пошта" оспорит изъятие средств в ее офисе в рамках обысков Генпрокуратурой

Бизнес встал на защиту "Новой Пошты" в ситуации с обысками Генпрокуратурой

Alibaba объявила об инвестировании еще $2 млрд в Lazada

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА