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19:00 19.03.2018

Украина усиливает сотрудничество с Великобританией в области кибербезопасности

Украина усиливает сотрудничество с Великобританией в области кибербезопасности

Украины и Великобритания провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности.

"В связи с недавними событиями, Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в области противодействия кибер-угрозам. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне", - сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

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Интерфакс-Украина
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