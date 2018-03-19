Украина усиливает сотрудничество с Великобританией в области кибербезопасности

Украины и Великобритания провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности.

"В связи с недавними событиями, Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в области противодействия кибер-угрозам. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне", - сообщает пресс-служба МИД Украины на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.