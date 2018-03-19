"Vodafone Украина" в 2017г увеличил выручку на 7,2%, чистую прибыль на 76%

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам 2017 года получила чистую прибыль на 2,2 млрд грн, что на 76% выше показателя 2016 года.

Согласно сообщению пресс-службы оператора, выручка компании за прошлый год увеличилась на 7,2% - до 11,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) увеличился на 36,6% и составил 5,2 млрд грн.

Доход оператора в четвертом квартале 2017 года увеличился на 7% - до 3,2 млрд грн, а чистая прибыль выросла более чем в два раза - до 0,7 млрд грн.

"Рост количества пользователей и объемов потребления привел к органическому росту доходов от передачи данных: доход от передачи данных вырос в четвертом квартале 2017 года на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост дата-доходов стал ключевым фактором роста основных финансовых и операционных показателей", - отмечается в сообщении компании.

Размер абонентской базы оператора за год не изменился, оставшись в пределах 20,8 млн абонентов. При этом, согласно отчету, количество абонентов, пользующихся мобильным интернетом, увеличилось на 1,4 млн чел.

В компании подчеркнули, что ожидают активного роста пользования дата-услугами в 2018 году и готовы удерживать высокий уровень инвестиций, вкладывая средства в сеть 4G.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" по итогам 2016г увеличил выручку на 11,1% до 11,1 млрд грн, сократил чистую прибыль на 44% до 1,3 млрд грн. "Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.