"Нова Пошта" требует немедленно прекратить давление и криминальное производство против нее

Группа компаний "Нова Пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, требует немедленно прекратить криминальное производство против нее и давление на бизнес.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом заявил сооснователь группы компаний Вячеслав Климов в ходе пресс-конференции в агентстве в понедельник, посвященной обыскам в офисах "Новой Пошты", проводимым Генеральной прокуратурой Украины в пятницу, 16 марта.

"При этом хочу подчеркнуть, что мы готовы ответить на любые вопросы правоохранителей через цивилизованные запросы, через встречи, а не в формате силовых действий, обысков и допросов. Наши юристы, сотрудники финансовых дирекций готовы сотрудничать и отвечать на любые вопросы, но мы требуем, чтобы это делалось не в заблокированных офисах, не в течение восьми часов, не в формате обысков, допросов, арестов", - сказал он.

По словам В.Климова, "Нова Пошта" напоминает властям и требует от них выполнить обещание по созданию службы финансовых расследований, которая лишит соответствующих полномочий силовые подразделения и станет аналитической службой без силовых инструментов, как во всем цивилизованном мире.

"При этом уверены, что эффективность такого рода деятельности вырастет сразу в разы, что, в том числе, скажется на бюджете наших правоохранительных органов. Требуем также немедленно возобновить действие моратория на проверки, срок которого истек достаточно недавно и моментально проверки возобновились и начали приобретать все более агрессивный характер", - заявил В.Климов.

Помимо того, он отметил, что "Нова Пошта" требует прекратить давление на бизнес и власти начать выполнять данные бизнесу обещания о том, что бизнес должен быть в фокусе и под защитой власти.

"И, наконец, я хочу подчеркнуть, что сейчас "Нова Пошта" сражается не только за себя. Мы сильная компания с серьезным ресурсом, но сражаемся мы за тысячи предпринимателей, которые таким ресурсом не обладают, которые сегодня запуганы произволом и силой власти, ведущей себя агрессивно по отношению к ним. Я могу утверждать, что без сильного и успешного предпринимательства, без сильного и успешного бизнеса у Украины нет будущего. Вот к чему мы призываем", - резюмировал В.Климов.

Как сообщала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, Генпрокуратура подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая пошта" в неуплате налогов в особо крупных размерах.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – говорилось в сообщении ГПУ.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Нова пошта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Она также добавила, что на текущей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Нова Пошта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Нова пошта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

В свою очередь В.Климов уточнил, что 16 марта в офисе компании "Нова Пошта" более 30 сотрудников правоохранительных органов появились и начали поводить обыски. Одновременно обыски проводились в компаниях, который входят в группу "Нова Пошта", в частности, в инвестиционном фонде "Прайд", еще в пяти городах – Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.

По словам В.Климова, в центральном офисе сотрудники были заблокированы на трех этажах, при этом основные усилия были нацелены на этаж офисного центра, на котором работают учредители и наблюдательный совет группы.

"Проводились эти следственные действия в рамках определения известного, наверное, всем в Украине Печерского районного суда Киева. По большому счету единственный документ, который сейчас есть у компании о причинах - это определение. В нем расплывчато говорится о том, что есть у нашей группы компаний признаки уклонения от уплаты налогов, перевода неких безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий, использованием поддельных документов. Такая фабула дела", - сообщил В.Климов.

По его словам, пока учредители находились в заблокированном офисе, начала приходить информация о том, что обыски происходят, в 42 кассах шести отделений в пяти городах Украины, при этом по результатам этих обысков в городах не было обнаружено никаких нарушений.

"В Харькове в первом отделении из кассы нашей финансовой компании "Форпост" было изъято 132 тыс. грн. Эти деньги принадлежали нашим клиентам, это были денежные переводы, которые ожидали наших клиентов. Именно эта, кстати, на мой взгляд, незначительная сумма, потом и была основанием для того, чтобы в пресс-релизе Генпрокуратуры появилась информация о неких изъятых средствах. Насколько мне известно от наших юристов, сейчас вышеуказанные клиенты пишут жалобы, и мы будем безусловно оспаривать это изъятие, поскольку эти деньги проведены через кассы нашей финкомпании", - заявил В.Климов.