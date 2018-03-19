Телеком

12:18 19.03.2018

Facebook змушена пояснити, як стороння компанія отримала доступ до даних про мільйони користувачів

Facebook змушена пояснити, як стороння компанія отримала доступ до даних про мільйони користувачів

Facebook виявилася під вогнем критики, після того як стало очевидним, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала й аналізувала дані приблизно про 50 млн громадян, що мають сторінки в соціальній мережі, і що, можливо, ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році.

Законодавці в США і Великої Британії вимагають пояснень, як Cambridge Analytica отримала доступ до інформації про користувачів соцмережі без їхньої згоди. Генеральний прокурор штату Массачусетс повідомив у суботу, що планує почати розслідування цієї справи, повідомляє The Wall Street Journal.

Facebook заблокувала компанію Cambridge Analytica, яка займається аналізом даних в соцмережах для розробки стратегічних комунікацій в рамках виборчих кампаній, зокрема, можливо, для президентської кампанії Дональда Трампа, повідомляє агентство Associated Press.

Рішення про блокування було ухвалено через те, що британська компанія збирала дані про користувачів з порушенням правил соцмережі, відзначається в повідомленні.

Згідно із заявою Facebook, в 2015 році професор психології Кембриджського університету Олександр Коган через створений ним додаток "This is your digital life" на платформі соцмережі, який мав складати психологічний портрет користувача, передав дані про 270 тис. користувачів Facebook третім особам, включаючи компанію Cambridge Analytica.

Facebook повідомляє, що, як і інші додатки, "This is your digital life" після установки запитував у користувача дозвіл на доступ до особистої інформації (місце проживання, список "друзів" у соцмережі, а також до контенту, яким користувачі ставили "лайки").

Соцмережа визнає, що О.Коган отримав доступ до даних користувачів Facebook законно, отримавши їхній дозвіл, перш ніж встановлювати програму. Однак він порушив правила соцмережі, передавши дані в Cambridge Analytica.

У 2015 році Facebook вилучив додаток О.Коган з вимогою від нього і британської компанії запевнення в тому, що вся отримана ними інформація буде знищена. Тоді О.Коган і Cambridge Analytica заявили, що згодні виконати вимогу Facebook.

Однак кілька днів тому в Facebook надійшли відомості, що не всі дані були вилучені, тому компанія постановила блокувати доступ Cambridge Analytica і О.Когану до соцмережі.

Cambridge Analytica в соціальних мережах збирає дані про користувачів для розробки персоналізованої реклами та підготовки на основі цих даних PR-компаній.

Представник Cambridge Analytica заявив, що отримані в 2015 році дані не аналізувалися для підготовки проекту виборчої кампанії американського президента Д. Трампа, повідомляє Associated Press.

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