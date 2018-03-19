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11:45 19.03.2018

"Черная пантера" стала лидером американского проката пятую неделю подряд

"Черная пантера" стала лидером американского проката пятую неделю подряд

"Черная пантера", фильм по комиксам Marvel, занял первую строчку в североамериканском прокате по итогам пятой недели подряд, собрав $27 млн, свидетельствуют данные Box Office Mojo.

В последний раз такое произошло в 2009 году, когда пять уикэндов кряду лидировал фильм "Аватар". До этого рекорд покорился "Шестому чувству" 1999 года с Брюсом Уиллисом.

На данный момент американские сборы "Черной пантеры", где большую часть ролей играют чернокожие актеры (режиссером также выступил афроамериканец Райан Куглер), составляют $605,4 млн, международные - около $1,2 млрд. Картина стала седьмым фильмом, собравшим более $600 млн в США, и занимает 14-ю строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.

В России фильм заработал $17,4 млн.

Фильм получил отличные отзывы на сайте Rotten Tomatoes (97% положительных отзывов) и был благосклонно принят критиками (88% положительных рецензий на сайте Metacritic).

При этом 27 апреля в международный прокат выходит очередная лента по вселенной комиксов Marvel, "Мстители: война бесконечности", у которой есть все шансы стать главным блокбастером этого года. Здесь также появляется главный персонаж "Черной пантеры", и многие из тех, кому понравился этот фильм, пойдут и на "Мстителей", показывает опрос Fandango.

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