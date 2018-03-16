Телеком

14:36 16.03.2018

Японский антимонопольный регулятор провел обыск в офисе Amazon в Токио

Японский антимонопольный регулятор провел обыск в офисе Amazon в Токио

Японская комиссия по добросовестной конкуренции (JFTC), антимонопольный регулятор, на этой неделе провела обыски в штаб-квартире Amazon Japan в Токио уже второй раз за два года в связи с подозрениями в давлении на ритейлеров, сообщает CNN.

Представители антимонопольного органа пытались найти подтверждения тому, что Amazon перекладывает на ритейлеров убытки от выставления товаров на своей платформе со значительными скидками.

Представитель Amazon Japan в пятницу отказалась раскрывать подробности расследования, отметив лишь, что компания всецело сотрудничает с властями.

В прошлом году JFTC проводила разбирательство в связи с жалобами на требования выставлять максимальный ассортимент товаров на платформе Amazon на самых выгодных условиях. Оно было прекращено после того, как компания внесла изменения в договоры с ритейлерами.

Япония, занимающая третье место в мире по объемам электронной торговли после США и Китая, является одним из важнейших и наиболее рентабельных рынков для Amazon. В 2016 году Amazon обогнала главного японского конкурента Rakuten впервые с 2016 года, ее выручка составила $10,8 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава Amazon Джеф Безос возглавил список миллиардеров Forbes с состоянием $112 млрд

Amazon заплатила более $1 млрд за разработчика "умных" дверных звонков Ring

Amazon может заняться выпуском чипов искусственного интеллекта

Amazon в IV квартале увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

SoftBank готовит IPO японского телекоммуникационного подразделения объемом $18 млрд

Amazon увеличила долю в общем объеме интернет-продаж в предпраздничный сезон до 45-50%

Три топ-менеджера видеосервиса Amazon ушли в Apple

Amazon открыл второй облачный центр обработки данных в КНР

ПОСЛЕДНЕЕ

DST организует финансирование американской Robinhood Markets - WSJ

Акции Alibaba дорожают в Нью-Йорке на сообщениях о листинге в Китае

Experian покупает финтех-стартап ClearScore за $384 млн

Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век"

Фонд Elliott настаивает на смене председателя совета директоров Telecom Italia

В Украине перенесли сроки отключения аналогового вещания

ЕС может обложить "цифровым налогом" выручку крупных технологических компаний в Европе

lifecell начал предоставлять услуги связи 4G в роуминге в 21 стране

Генпрокурор анонсировал открытие дела по тендеру на связь 4G

"Укрпошта" до 2019г откроет около 100 отделений нового формата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА