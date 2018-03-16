Японский антимонопольный регулятор провел обыск в офисе Amazon в Токио

Японская комиссия по добросовестной конкуренции (JFTC), антимонопольный регулятор, на этой неделе провела обыски в штаб-квартире Amazon Japan в Токио уже второй раз за два года в связи с подозрениями в давлении на ритейлеров, сообщает CNN.

Представители антимонопольного органа пытались найти подтверждения тому, что Amazon перекладывает на ритейлеров убытки от выставления товаров на своей платформе со значительными скидками.

Представитель Amazon Japan в пятницу отказалась раскрывать подробности расследования, отметив лишь, что компания всецело сотрудничает с властями.

В прошлом году JFTC проводила разбирательство в связи с жалобами на требования выставлять максимальный ассортимент товаров на платформе Amazon на самых выгодных условиях. Оно было прекращено после того, как компания внесла изменения в договоры с ритейлерами.

Япония, занимающая третье место в мире по объемам электронной торговли после США и Китая, является одним из важнейших и наиболее рентабельных рынков для Amazon. В 2016 году Amazon обогнала главного японского конкурента Rakuten впервые с 2016 года, ее выручка составила $10,8 млрд.