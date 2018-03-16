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10:05 16.03.2018

DST организует финансирование американской Robinhood Markets - WSJ

 Robinhood Markets Inc., производитель мобильного приложения для торговли акциями, находится на финальной стадии согласования финансирования на $350 млн от группы инвесторов во главе с DST Global, сообщает The Wall Street Journal.

Оценка Robinhood в рамках нового раунда финансирования может составить около $5,6 млрд, сказали источники газеты. Это в 4 раза больше, чем год назад, когда компания была оценена в рамках последнего раунда финансирования в $1,3 млрд. Тогда лидером группы инвесторов, предоставивших деньги, также был DST.

Таким образом, Robinhood оказался в числе 15 самых дорогих частных технологических компаний США. У приложения, разработанного компанией, более 4 млн пользователей, которые бесплатно торгуют акциями. Она предлагает также платное приложение (от $6 в месяц), зарабатывает на остатках на клиентских счетах, недавно ввела операции с криптовалютами.

DST Global - инвестиционный фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера.

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