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18:13 15.03.2018

Акции Alibaba дорожают в Нью-Йорке на сообщениях о листинге в Китае

Акции Alibaba дорожают в Нью-Йорке на сообщениях о листинге в Китае

Китайская Alibaba Group Holding Ltd. планирует получить дополнительный листинг акций в материковом Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

После публикации этого материала ADR китайской Alibaba Group Holding Ltd. подорожали на торгах в Нью-Йорке в четверг на 4%.

"С момента IPO в США мы говорили о том, что, если позволит регулирование, мы рассмотрим листинг в Китае", - говорится в сообщении Alibaba для CNBC.

По данным WSJ, листинг может пройти уже этим летом, если к тому моменту Пекин пересмотрит законодательство о рынках ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что правительство КНР готовит меры, которые позволят вернуть на родину акции китайских технологических гигантов, тем самым повысив ликвидность, прозрачность и репутацию фондового рынка страны. По данным СМИ, регулятор рынка ценных бумаг КНР провел консультации с рядом государственных инвестбанков, чтобы найти оптимальные способы привлечь на торговые площадки Шанхая и Шэньчжэня частные компании или же эмитентов, акции которых уже обращаются на биржах в других странах.

Один из вариантов - разрешить таким компаниям выпускать депозитарные расписки и тем самым обойти положения китайского законодательства, запрещающие зарегистрированным в других странах корпорациям листинг в материковом Китае.

Alibaba уже входит в число самых дорогих и ликвидных компаний мира, поэтому ее присутствие в Шанхае и Шэньчжэне автоматически повысит статус этих бирж.

Акции Alibaba на торгах в Нью-Йорке также подорожали почти вдвое за минувшие 12 месяцев, а ее капитализация близка к $500 млрд.

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