Телеком

14:54 15.03.2018

Фонд Elliott настаивает на смене председателя совета директоров Telecom Italia

Инвестиционный фонд Elliott, ранее в марте сообщивший о приобретении пакета акций итальянской компании Telecom Italia, намерен вынести на голосование вопрос об отставке председателя совета директоров компании Арно де Пуифонтена и пяти членов совета директоров.

Как говорится в заявлении фонда, голосование может состояться в ходе чрезвычайного собрания акционеров в апреле.

А.де Пуифонтен также является генеральным директором французской компании Vivendi, владеющей контрольным пакетом акций Telecom Italia. Вместе с тем Elliott не намерен добиваться отставки CEO Telecom Italia Амоса Гениша, которого считают доверенным лицом владельца Vivendi, миллиардера Венсана Боллоре.

Elliott предложил заменить шестерых указанных лиц в совете директоров другими кандидатами, в числе которых - Луиджи Губитози, исполнительный председатель совета директоров проблемного авиапервозчика Alitalia.

Акции Telecom Italia дорожают в ходе торгов в четверг на 2,3%. С начала года ее капитализация увеличилась на 11%, до 16 млрд евро.

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