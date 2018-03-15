Телеком

13:22 15.03.2018

В Украине перенесли сроки отключения аналогового вещания

В Украине перенесли сроки отключения аналогового вещания

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины утвердила проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания со стартом первого этапа в августе 2018 года, говорится в сообщении регулятора.

Национальный совет на заседании 15 марта внес изменения в свое решение, которым ранее был утвержден проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания с 30 марта, в очередной раз отсрочив отключение аналогового сигнала в Украине.

По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, проект плана отключения аналогового вещания был разработан в ноябре 2017 года и представлен на заседании Межведомственной координационной группы по вопросам внедрения в Украине цифрового телерадиовещания, созданной при Администрации Госспецсвязи.

"Этапы его выполнения должны были начаться в декабре прошлого года. В начале марта-2018 выяснилось, что никакие действия не выполняются, и главная причина этого в том, что план не был утвержден Кабинетом министров Украины", - отмечается в сообщении госрегулятора.

Нацсовет по телерадиовещанию на своем заседании решил внести изменения в процесс отключения аналогового сигнала, в соответствии с которыми сроки первого этапа выключения аналогового сигнала (в отдельной области) перенесены с 30 марта на август 2018 года.

Второй этап - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала "UA: Первый", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах – запланирован на январь 2019 года.

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле - мае 2019 года.

Также, по словам А.Ильяшенко, изменения, внесенные в документ, предусматривают утверждение плана правительством в обязательном порядке.

Как сообщалось, 15 февраля 2018 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины одобрил проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания с 30 марта 2018 года за исключением территорий с особым режимом вещания.

Ранее, в середине января, Нацсовет по телерадиовещанию одобрил проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания с июня и предложил пять областей для внедрения пилотного проекта по отключению аналоговых радиоэлектронных средств в марте 2018 года, говорится в сообщении регулятора.

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