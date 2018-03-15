ЕС может обложить "цифровым налогом" выручку крупных технологических компаний в Европе

Власти Евросоюза готовятся ввести, так называемый, "цифровой налог" на выручку, получаемую крупными технологическими компаниями на европейском рынке, пишет газета Financial Times.

Согласно предложениям Еврокомиссии, налог может быть введен на рекламные доходы, генерируемые такими цифровыми гигантами, как Google, выручку, получаемую сервисами Apple и Spotify от подписчиков, а также доходы от продажи компаниями цифровых данных третьим сторонам.

Еврокомиссия, как ожидается, представит официальные предложения о введении налога на следующей неделе.

По данным источника FT, ставка налога с большой вероятностью составит 3%, однако обсуждение ее размера внутри Еврокомиссии еще продолжается.

Проект предложений регулятора, оказавшийся в распоряжении газеты, содержит оценки доходов бюджета ЕС при введении "цифрового налога" в размере от 1% до 5%.

Так, при максимальной ставке налога в 5% ежегодный доход бюджета будет составлять 7,8 млрд евро. При ставке в 3% этот показатель составит 4,8 млрд евро в год, свидетельствуют оценки ЕК.

Налог, как ожидается, будет действовать для компаний с ежегодным глобальным оборотом в размере более 750 млн евро и совокупной налогооблагаемой выручкой в ЕС более 50 млн евро.

Планы введения налога на выручку компаний идут вразрез с принятыми в международном сообществе нормами, когда налоги взимаются с показателей прибыли, а не выручки, пишет FT. Предложение о введении такого налога уже получило поддержку Франции и Великобритании, и этот редкий консенсус говорит о стремлении политиков к смене подхода к налогообложению.

Предложения Еврокомиссии, как ожидается, вызовут недовольство у крупных американских технологических фирм, давно жалующихся на несправедливое отношение в ЕС. Кроме того, предложениями, вероятно, будут недовольны Ирландия и Люксембург, придерживающиеся политики низких ставок налогов для бизнеса.

Для законодательного утверждения предложений Еврокомиссии требуется единогласная поддержка всех 28 государств ЕС.