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11:58 15.03.2018

Генпрокурор анонсировал открытие дела по тендеру на связь 4G

Генпрокурор анонсировал открытие дела по тендеру на связь 4G

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает разобраться с проведением тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G.

"Мы зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно всё изучим. Если будут признаки, что государственный бюджет не дополучил средства, мы, безусловно, будем действовать согласно действующему законодательству", - сообщил Ю.Луценко на пленарном заседании Верховной Рады в четверг.

Как сообщалось, "большая тройка" украинских мобильных операторов 6 марта обязалась уплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G).

"Большая тройка" украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии 4G в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании согласительного совета парламента 12 марта обнародовал позицию фракции с требованием отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц и выставить лицензии на повторные торги.

"Мы подсчитали: украинский бюджет в результате занижения в 15 раз стартовой цены на продажу 4G частот потерял 15 млрд грн. У меня вопрос к президенту Украины: где $550 млн, которые у вас под носом провели мимо государственного бюджета? У меня вопрос к НАБУ: где ваша борьба с коррупцией?", - задался вопросом лидер фракции.

Он подчеркнул, что Радикальная партия требует от НАБУ, Генеральной прокуратуры Украины, премьер-министра отменить результаты тендера на получение 4G-лицензий мобильными операторами и выставить лицензии на повторный тендер.

В тот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранителям тщательно проверить озвученную О.Ляшко информацию относительно результатов тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G.

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