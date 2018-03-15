Телеком

11:54 15.03.2018

"Укрпошта" до 2019г откроет около 100 отделений нового формата

"Укрпошта" до 2019г откроет около 100 отделений нового формата

ПАО "Укрпошта" намерено в 2018 году открыть около 100 отделений нового формата и отремонтировать 300 существующих отделений, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время обзорной экскурсии по обновленному отделению.

"Тот стандарт, который мы с вами сегодня видим здесь, будет по всей Украине. Мы планируем открыть в этом году по всей стране около 100 отделений. Покупаем новую технику, новые грузовые автомобили, завоевываем рынок", - сказал он.

В свою очередь и.о. гендиректора ПАО Игорь Смелянский отметил, что в этом году в Киеве появятся от 48 до 50 таких отделений.

"Отделения нового формата для нас как тестовая площадка. Я обещал, что в наших отделениях будут примерочные для тех, кто заказывает одежду в интернете? Она здесь есть", - сказал он, комментируя нововведения.

И.Смелянский также подчеркнул, что в отделениях нового формата не будет устаревшего оборудования, и сообщил, что в апреле планируется запуск мобильного приложения от "Укрпошты".

По его словам, капитальный ремонт и последующий запуск отделения в Киеве, расположенного по адресу ул. Большая Васильковская, 102 обошелся компании в 3 млн грн. В то же время И.Смелянский затруднился озвучить общую сумму средств, необходимых на ремонт и строительство отделений в 2018 году. "На запуск нового отделения у нас зачастую уходит от 50 до 100 тыс. грн. С ремонтом сложнее, но мы стараемся выбирать для ремонта помещения, которые находятся в хорошем состоянии, чтобы минимизировать затраты", - отметил он.

По словам и.о. гендиректора "Укрпошты", отделения, работающие в новом формате, существенно увеличивают объемы обслуживания клиентов и сокращают время обработки посылок.

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