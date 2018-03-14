Телеком

18:23 14.03.2018

В Минске достигнута договоренность об алгоритме возобновления мобильной связи в ОРДЛО – Олифер

В Минске достигнута договоренность об алгоритме возобновления мобильной связи в ОРДЛО – Олифер

Подгруппа по социально-экономическим вопросам в Трехсторонней контактной группе достигла договоренности относительно схемы возобновления мобильной связи на территории ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в среду.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма возобновления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

По ее данным, украинская сторона в очередной раз озвучила требование срочно вернуть подвижной состав "Укрзализныци" - более 30 тыс. грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

Киев также настаивает на том, чтобы РФ выполнила свои обещания и повлияла на ОРЛО с целью открытия КПВВ "Золотое".

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