Телеком

16:46 14.03.2018

Великобритания не стала ограничивать вещание телеканала RT

Великобритания не стала ограничивать вещание телеканала RT

Пересмотр условий вещания российского телеканала RT на территории Великобритании не включен в список мер в отношении России, объявленных Лондоном в среду, поскольку этот вопрос находится в ведении специализированного ведомства-регулятора.

"Это не дело правительства, это дело Офкома (британский регулятор в сфере телерадиовещания - ИФ)", - сказала премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентариями в среду.

Ранее на этой неделе Офком проинформировал, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорилось: "Если в рамках британского расследования (инцидента с Сергеем Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии (с принятыми нормами)".

Офком - британское ведомство, осуществляющее наблюдение за исполнением Кодекса телерадиовещания на территории страны. Оно также следит за тем, чтобы владельцы лицензий на телерадиовещание исполняли их должным образом.

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