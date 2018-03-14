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13:50 14.03.2018

Broadcom отозвала предложение о покупке Qualcomm после блокирования сделки Трампом

Broadcom отозвала предложение о покупке Qualcomm после блокирования сделки Трампом

 Broadcom Ltd. отозвала предложение о покупке американского производителя микрочипов Qualcomm Inc. после решения президента США Дональда Трампа заблокировать сделку.

Как сообщалось, Д.Трамп принял решение заблокировать сделку по покупке Qualcomm сингапурской компанией, сославшись на интересы национальной безопасности США.

В пресс-релизе Broadcom отмечается, что компания "разочарована таким исходом".

Broadcom также отзывает список независимых кандидатов в совет директоров Qualcomm, который планировалось представить на рассмотрение акционеров американской компании в ходе предстоящего собрания акционеров.

"Broadcom продолжит двигаться вперед в процессе смены юрисдикции и, как планировалось, проведет специальное собрание акционеров 23 марта 2018 года", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Комитет по иностранным инвестициям США пришел к выводу, что сделка могла бы иметь последствия для технологического соревнования США и Китая.

Qualcomm является лидером в сфере создания важнейших полупроводниковых технологий. Продажа Qualcomm, по мнению американских экспертов, могла бы ухудшить конкурентоспособность чипмейкера, поскольку, вероятно, в результате сделки могли бы уменьшиться расходы корпорации на НИОКР.

Потенциальная сделка Qualcomm и Broadcom стоимостью $117 млрд могла бы стать крупнейшей в отрасли. Ее значимость повышает существенная роль чипов и технологий Qualcomm в развитии стандарта беспроводных сетей 5G.

Qualcomm, созданная в 1985 году, в первую очередь известна как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах.

Broadcom является разработчиком и производителем широкого круга цифровых и аналоговых решений в сегменте полупроводников.

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