Телеком

09:51 14.03.2018

Британский регулятор направил предостережение RT из-за "дела Скрипаля"

Британский регулятор направил предостережение RT из-за "дела Скрипаля"

Британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Ofcom проинформировал во вторник о том, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорится: "Если в рамках британского расследования (инцидента со Скрипалем - ИФ) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии с принятыми нормами".

Накануне глава британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Т.Мэй сообщила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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