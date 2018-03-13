Как “схантить” профессионалов: советы от ведущих IT-компаний Украины

Айтишники из Lucky Labs, Easy Pay и Global Logic рассказали украинским HR-менеджерам, как найти и заинтересовать опытных и профессиональных программистов. Этот и другие вопросы, ставшие “головной болью” для многих ІТ-рекрутеров, обсудили на конференции “TechCamp: Recruiters Pain in 2018” на этих выходных.

Старший JavaScript-разработчик Lucky Labs Влад Сидоренко акцентировал внимание на стремительном развитии современных фронт-энд-технологий.

“Обычно новые технологии заходят на наш рынок через год-полтора после того, как они “выстрелят” на Западе. Поэтому сейчас стоит хантить тех, кто знает Vue. Уверен, этим специалистам цены не будет через год, и их сложно будет найти на рынке. В то же время чем можно привлечь хорошего фронтэндщика? В первую очередь, это работа с новыми современными технологиями и интересными задачами. И только потом уже деньги, “плюшки” и прочее”, – уверен айтишник Лаки Лабс.

При этом, далеко не для всех IT-специалистов основным является умение писать код. Так считает CodeSpace & Senior Automation Consultant из GlobalLogic Антон Мужайло:

“Lead Automation Testеr должен обладать soft skills, знаниями в технологиях и в своей отрасли, будь то медицина, соцсети или что-то еще. Кодинг в его работе составляет где-то 20%. Умение кодить для него не так важно это могут сделать и подчиненные. Его задача – думать, выбирать инструменты и принимать решения”, – отметил Антон Мужайло.

Что же касается проджект менеджмента, тут и вовсе главный навык – умение договариваться со всеми: руководителями, заказчиками и членами своей же команды. Об этом рассказал PMO из EasyPay Александр Марченко.

“Когда вы ищете PM, нужно брать того, кто сможет наладить все рабочие процессы. Это не бизнес-аналитик, который может их описать или структурировать. Это специалист, который должен их реализовать. Также он должен быть отменным коммуникатором. Я полгода кормил свою команду эклерами каждое утро, чтобы сформировать внутрикомандные коммуникации. Мы пили кофе и выходили в общении за рамками рабочих тем. Этот “утренний” ритуал помог нам лучше узнать и понимать друг друга”, – рассказал Александр Марченко.

На конференции для рекрутеров обсудили и другие вопросы: какие ключевые отличия между front-end- и JavaScript-разработчиками, на какие скиллы стоит сделать упор при поиске тестировщика и почему увольняются проджект менеджеры.