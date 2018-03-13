Рада намерена адаптировать к европейскому законодательству ряд документов по охране интеллектуальной собственности

Верховная Рада приняла за основу два законопроекта, призванных адаптировать к европейскому законодательству ряд законодательных актов, касающихся прав интеллектуальной собственности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламентарии, в частности, приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию правовой охраны географических указаний №6023, за который в первом чтении проголосовали 226 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие необходимо для "выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции". Проект закона предлагает внести соответствующие изменения в Хозяйственный, Гражданский кодексы Украины, закон "Об охране прав на указание происхождения товаров", декрет Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".

По мнению авторов законопроекта, его принятие в целом обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений СА, адаптацию национальных актов законодательства к праву Европейского Союза, совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности по охране прав на географические указания.

В частности, проект закона уточняет определения некоторых терминов ("географическое указание", "название места согласования товара" и т.п.); определяет условия предоставления правовой охраны одинаковых географических указаний и основания для отказа в предоставлении такой охраны.

Кроме того, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №5694 о внесение изменений в некоторые законы об усовершенствовании охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий. Этот законопроект за основу поддержали 232 народных депутата.

Как указано в пояснительной записке, проект закона обеспечит выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс и закон "Об охране прав на топографию интегральных микросхем".

Принятие данного проекта закона обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений СА, и т.д.

"Рада приняла за основу законопроект №6023 по охране географических указаний. Теперь мы сможем охранять "нежинские огурцы" или "миргородскую" так же, как французы охраняют свои бренды: "коньяк" или "шампанское", - прокомментировало принятие закона Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в Twitter.