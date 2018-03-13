Отмена третьей группы "упрощенцев" приведет к оттоку ИТ-специалистов из Украины

Отмена третьей группы упрощенной системы налогообложения, предложенная депутатами в законопроекте №8089, приведет к снижению темпов роста ИТ-индустрии и существенному оттоку ИТ-специалистов из страны, сообщает ассоциация "ИТ-Украина" на своем сайте.

"Кроме перечисленных в тексте законопроекта "активных пользователей" третьей группы, упрощенной системой налогообложения по данной группе пользуются еще и представители креативных индустрий... К ним относятся такие сферы, как реклама, архитектура, дизайн и мода, производство визуального и аудио-контента, информационные технологии. Именно последняя отрасль сегодня развивается в Украине наиболее динамично, и именно для нее последствия, которые могут наступить после введения законопроекта в жизнь, будут крайне негативными", - отмечается в сообщении ассоциации.

Отмена третьей группы упрощенной системы налогообложения приведет к существенному снижению темпов финансового роста индустрии и сокращению объемов валютной выручки, подчеркивают в "ИТ-Украина".

"Сегодня, формируя более 3% ВВП и около 7% всего экспорта Украины, ИТ-услуги занимают третье место по объемам валютной выручки, отставая по этому показателю только от аграрной промышленности и металлургии… Важным будет отметить и тот факт, что именно сфера информационных технологий в Украине демонстрирует устойчивый рост - 20% за прошлый год ($ 3,6 млрд выручки), а в этом году участники прогнозируют рост доходов отрасли еще минимум на 20% ($ 4,5 млрд). При сохранении текущих налоговых условий, индустрия может удвоить объемы экспортного дохода в перспективе ближайших нескольких лет", - считают в ассоциации.

В случае изменения фискальной политики, по мнению "ИТ-Украина", индустрии грозит существенное замедление темпов роста, а государству – недополучение миллиардов долларов США в экономику страны.

Также предложенная депутатами инициатива, по мнению ассоциации, приведет к уменьшению количества рабочих мест в отрасли и к оттоку специалистов из страны.

"Возможность работать со специалистами по модели ФЛП третьей группы позволяет индустрии создавать новые рабочие места (в этом году планируется их увеличение на 20-25%), обеспечивает устойчивое развитие отрасли", - подчеркивается в сообщении.

В ассоциации также отмечают, что равняясь на текущую фискальную политику соседних государств со зрелой экономикой, Украина рискует потерять последние преимущества, сдерживающие отток высококачественных специалистов в более развитые страны.

"Пересмотр текущих условий и увеличение налоговой нагрузки ощутимо ударят по развитию креативных индустрий, которые только начинают формироваться в Украине, а следовательно, лишат страну одного из основных драйверов роста. В долгосрочной перспективе это отразится на общей экономической ситуации страны и ее конкурентоспособности на современном мировом рынке", - подчеркивается в сообщении.

Ассоциация "ИТ-Украина" создана в апреле 2004 года компаниями Miratech, SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft и SoftServe.

Основными направлениями работы ассоциации являются: представление и защита интересов ИТ-отрасли; сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам содействия развитию сферы ИТ; сотрудничество с учебными заведениями; поддержка и развитие инновационной деятельности.

В состав ассоциации входит 58 ведущих ИТ-компаний, работающих на территории Украины.