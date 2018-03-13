Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на €1,5 млн

Департамент Киберполиции Национальной полиции Украины совместно с немецкими правоохранителями установили причастность двух жителей Черновцов к нанесению ущерба клиентам международной логистической компании DHL на сумму более €1,5 млн, сообщается на сайте ведомства.

Указанная группа граждан Украины с 2013 по 2016 год преступным путем получала цифровые пакетные марки (DHL lables), которые затем перепродала с существенными скидками.

"Получая доступ к учетным записям клиентов немецкой почты, с помощью заранее похищенных авторизационных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действия) преступники в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки. В дальнейшем злоумышленники перепродавали эти марки со значительными скидками в размере 50-70% полной стоимости. Клиентов находили через рекламу в сети интернет", - говорится в сообщении полиции.

Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. При этом полученные преступным путем денежные средства немедленно обналичивались преступниками через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

Работники киберполиции Черновицкой области совместно с немецкими коллегами установили причастность к совершению данного правонарушения двух жителей Черновцов: 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. По адресам проживания сообщников правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых были выявлены и изъяты компьютерная техника и носители информации.

Все изъятое направлено на проведение соответствующей компьютерно-техническую экспертизы.

Как сообщалось, в феврале Киберполиция разоблачила фишинговую компанию по получению доступа к пользовательским криптовалютам.