Телеком

17:39 12.03.2018

НОТУ запустила сайт классической музыки

НОТУ запустила сайт классической музыки

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) запустила сайт "UA: Классическая музыка", где можно прослушать онлайн 125 аудиозаписей известных композиторов из фонда "Общественного вещания", говорится в сообщении на сайте НОТУ.

Рядом с каждым треком на сайте "UA: Классическая музыка" доступна информация с деталями об оркестре или музыканте-исполнителе.

"В перечень вошли произведения Леонтовича, Скорика, Лысенко, Мусоргского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна, Дебюсси, Баха, Шопена, Моцарта, Штрауса, Вивальди, Бизе, Грига, Оффенбаха, Верди, Вагнера, Брамса и многих других композиторов", - отмечается в сообщении НОТУ.

В компании подчеркивают, что все композиции записаны в разные годы разными исполнителями и оцифрованы в единую базу. Среди исполнителей: "Симфонический оркестр Украинского радио", "Академический хор им. П.Майбороды", скрипачка Мирослава Которович, "Государственный духовой оркестр Украины", пианист Юрий Кот и другие.

"Ранее эти записи хранились на полках архивов. Иногда их доставали, чтобы транслировать по радио. А теперь их может слушать каждый в удобное время и в любом месте. Вечная классика и золотой фонд украинского радио не зазвучат по-новому от того, что они стали цифровыми", - говорится на сайте "UA: Классическая музыка".

В ближайшее время НОТУ планирует также запустить бесплатные приложения для смартфонов на операционных системах Android и iOS для предоставления доступа к классической музыке в любое время и в любом месте.

Как сообщалось, НОТУ в 2018 году планирует нарастить коммерческий доход на 25% за счет введения новых услуг.

В сентябре 2017 года НОТУ заявляла о недофинансировании общественного вещания в Украине.

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