МОН и ассоциация "ИТ Украина" договорились о сотрудничестве по созданию электронной образовательной платформы

Министерство образования и науки Украины и ассоциация "ИТ Украина" 7 марта 2018 года подписали меморандум о сотрудничестве, в частности относительно создания электронной образовательной платформы и развития рынка электронных учебников.

"Совместная работа министерства и ассоциации будет направлена на создание современной образовательной среды, внедрение эффективного регулирования рынка образовательных технологий, содействие развитию цифровых компетенций и электронного обучения в обществе", - отмечается в сообщении на сайте ассоциации.

Одним из центральных проектов, к которому будут привлечены эксперты "ИТ Украина" - создание электронной образовательной платформы и развитие рынка электронных учебников. Кроме того, члены ассоциации смогут принять участие в создании эффективной системы сбора и анализа статистики по информационно-компьютерным технологиям в украинском образовании.

"Украинская ИТ-индустрия, как и другие отрасли креативной экономики, является индустрией, основанной на знаниях. Поэтому, внедрение в образовательный процесс современных технологий и упрощение доступа к источникам знаний являются крайне важными первоочередными шагами, которые будут способствовать формированию новой когорты высокообразованных специалистов не только для ИТ-отрасли, но и для других секторов экономики", - цитируется в сообщении исполнительный директор ассоциации "ИТ Украина" Александр Кубраков.

Ранее представители ассоциации принимали участие в разработке концепции "Национальной образовательной электронной платформы" и двух концептуальных документов - проекта приказа "Об утверждении положения о электронном учебнике" и проекта постановления Кабинета Министров Украины "О национальной электронной платформе", которые сейчас находятся на общественном обсуждении на сайте МОН.