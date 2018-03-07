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09:54 07.03.2018

S&P Global купит стартап в сфере искусственного интеллекта Kensho за $550 млн

S&P Global купит стартап в сфере искусственного интеллекта Kensho за $550 млн

S&P Global Inc. купит стартап Kensho Technologies Inc. примерно за $550 млн, что станет второй инвестицией в сферу искусственного интеллекта (ИИ) для компании в этом году.

Эта сделка является еще одним признаком того, что Уолл-стрит заинтересован в технологиях ИИ, отмечает Dow Jones. Почти 20% банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, уже внедрили их в свой бизнес, свидетельствуют результаты октябрьского опроса исследовательской фирмы Greenwich Associates. Банки используют ИИ в торговле, составлении аналитических отчетов и комплаенсе.

Kensho, основанная в 2013 году и расположенная в Кембридже (штат Массачусетс), использует ИИ для анализа данных для финансовых организаций. Штат компании состоит из бывших сотрудников Alphabet Inc., Facebook Inc. и Twitter Inc.

"Возможности Kensho играют решающую роль для того, чтобы S&P Global находилась на переднем крае технологической трансформации, происходящей на финансовых рынках", - сказал главный финансовый директор S&P Global Эуот Стенберген.

В прошлом месяце S&P Global, известная в первую очередь своим рейтинговым бизнесом, завершила приобретение Panjiva Inc. также занимающейся машинным обучением и аналитикой, но со специализацией на отслеживании глобальных данных о поставках. В 2017 году S&P Global инвестировала в британскую Algomi, которая использует ИИ в торговле инструментами с фиксированной доходностью.

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