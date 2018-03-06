Поглощение Qualcomm может представлять риск для безопасности США - Минфин

Поглощение американского производителя микрочипов Qualcomm Inc. компанией Broadcom, базирующейся в настоящее время в Сингапуре, может представлять риск для национальной безопасности США, поскольку Qualcomm является лидером в сфере создания важнейших полупроводниковых технологий, говорится в сообщении министерства финансов США.

Продажа Qualcomm может ухудшить конкурентоспособность чипмейкера, поскольку, вероятно, снизятся расходы на НИОКР, а это, в свою очередь, поставит под угрозу безопасность США, отмечает Минфин.

Qualcomm получила письмо Минфина США 5 марта, но опубликовала его лишь 6 марта.

"Выявлены соображения, представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, в связи с чем требуется полное расследование предлагаемой сделки", - написал Минфин. При этом конкретные соображения не перечисляются, поскольку являются секретными.

В понедельник Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) потребовал отложить голосование акционеров Qualcomm по сделке с конкурирующей Broadcom на один месяц. Голосование должно было пройти 6 марта на годовом собрании акционеров Qualcomm.

Потенциальная сделка Qualcomm и Broadcom стоимостью $117 млрд могла бы стать крупнейшей в отрасли. Ее значимость повышает и такой момент, как существенная роль чипов и технологий Qualcomm в развитии стандарта для беспроводных сетей 5G.

Qualcomm, созданная в 1985 году, в первую очередь известна как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах.