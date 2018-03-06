lifecell считает выкупленные частоты достаточными для внедрения 4G

lifecell, третий по величине украинский оператор мобильной связи, отказался от борьбы за конкурентные лоты на тендере по 4G в диапазоне 1800 МГц из-за меньшей базы обслуживаемых абонентов, чем у его более крупных конкурентов, пояснил журналистам CEO компании Исмет Языджи.

"Мы не боролись за лоты, потому что мы и так получили 15 МГц в этом диапазоне, плюс еще 15 МГц в диапазоне 2600 МГЦ, и суммарно, учитывая нашу абонбазу, это намного больше, чем у наших конкурентов в пересчете частот на одного абонента", – сказал он.

Как сообщалось, операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell по праву первоочередного выкупа для запуска связи стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц приобрели лоты шириной соответственно 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн и 0,795 млн грн.

В борьбе за три конкурентных лота шириной по 5 МГц участвовали только "Киевстар" и "Vodafone-Украина". В результате "Киевстар" купил два лота по цене 612 млн грн и 900 млн грн при стартовой 271,625 млн грн, а "Vodafone-Украина" – один за 742 млн грн при стартовой 265 млн грн.

"Петр, ты удовлетворен", – сказал директор по корпоративному управлению "Vodafone-Украина" Олег Проживальский президенту "Киевстара" Петру Чернышову, отказываясь от борьбы за последний лот при цене 900 млн грн.

Всего "Большая тройка" украинских мобильных операторов по итогам прошедшего во вторник тендера заплатит 5,434 млрд грн за 75 МГц в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G. Ранее она уже перечислила в госбюджет 2,456 млрд грн за 40 Мгц в диапазоне 2600 МГц по результатам проведенного в конце января этого года тендера для внедрения 4G. Тогда lifecell приобрел два лота суммарно на 15 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" – три лота суммарно на 15 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 10 МГц за 631 млн грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляла около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных – 8 млн.