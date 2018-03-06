Правоохранители Великобритании и Украины договорились углублять сотрудничество в противодействии киберпреступности

Полицейские Украины и Великобритании обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности и борьбы с организованной преступностью ввиду увеличения количества совершения соответствующих преступлений.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины, об этом шла речь во время встречи в Лондоне главы Нацполиции Сергея Князева с директором международных отношений Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Стивом Рейналдсом и руководителем Департамента по противодействию киберпреступности Оливером Говером.

"С.Князев и С.Рейналдс договорились углублять сотрудничество между правоохранительным ведомствами двух государств и подписать Меморандум о сотрудничестве. Также обсудили взаимодействие в противодействии отдельным видам преступлений", - информируют в украинском правоохранительном ведомстве.

Во время встречи с главой полиции Украины руководитель международного департамента по противодействию киберпреступности Великобритании подчеркнул важность совместных действий в противодействии таким видам преступлений.

"В последнее время в Великобритании наблюдается увеличение русскоязычных преступных групп, действующих через киберпространство. Наша задача - совместно противостоять таким преступлениям", - отметил О.Говер.

С.Князев отметил, что через несколько лет киберполиция станет основой всего уголовного блока полиции.

"И уже есть результаты этой работы. В частности, последняя успешная операция по задержанию организатора международной преступной платформы, известной как "Avalanche", - отметил глава Нацполиции Украины.

Как сообщалось, 26 февраля в пресс-службе МВД Украины сообщили, что Департамент киберполиции Нацполиции задержал хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира. "Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу. Также, во время обыска на съемной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, организатора работавшей 7 лет международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали в воскресенье в Киеве.

Личность задержанного пока не раскрывается, однако в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины рассказали, что в ликвидации преступной сети были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда же в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности - 33-летнего местного жителя.

"1 декабря 2016 года Октябрьский районный суд г.Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины об его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск", - отметили в Департаменте.

Согласно украинскому законодательству, ему инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

"В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (ФРГ) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как "Avalanche", которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6млн евро. Кроме того, связанные с кибератаками денежные потери, осуществленными по сети "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру", - рассказали в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

27 февраля спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что Октябрьский райсуд Полтавы арестовал подозреваемого в создании киберсети Avalanche Геннадия Капканова на два месяца. "60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной, мошеннической киберсети Avalanche - не нужно было более года скрываться от киберполиции с поддельным паспортом" – написал А.Шевченко на своей странице в микроблоге "Твиттер".