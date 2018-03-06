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09:51 06.03.2018

Глобальные продажи полупроводников в январе выросли на 23%, до рекорда для этого месяца - SIA

Глобальные продажи полупроводников в январе выросли на 23%, до рекорда для этого месяца - SIA

Мировые продажи полупроводников в январе 2018 года увеличились на 22,7% относительно того же месяца годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Реализация чипов по всему миру составила $37,6 млрд, что является рекордным уровнем для первого месяца года, по сравнению с $30,6 млрд в январе 2017 года.

Относительно декабря 2017 года показатель снизился на 1% (с $38 млрд), что отражает нормальные сезонные тренды, отмечают в SIA.

Как сообщалось, по итогам прошлого года мировые продажи полупроводников увеличились на 21,6% и достигли исторического максимума в $412,2 млрд.

"После скачка продаж до рекордного уровня в 2017 году, начало 2018 года стало для отрасли многообещающим: продажи полупроводников выросли 18-й месяц подряд в годовом выражении и достигли рекорда для января", - отмечает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

"Все основные региональные рынки продемонстрировали темпы подъема, выражающиеся двузначными числами в процентном выражении по сравнению с январем прошлого года, и лидером стал регион, объединяющий Северную и Южную Америку, где рост продаж микропроцессоров составил более чем 40%", - заявил Дж.Ньюфер.

Продажи в Северной и Южной Америке повысились на 40,6% в годовом выражении, в Европе - на 19,9%, в Китае - на 18,3%, в Японии - на 15,1%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и остальных регионах - на 18,6%.

Реализация полупроводников относительно декабря увеличилась на 0,9% в Европе, была стабильной в Китае, однако снизилась на 1% в Японии, на 3,6% в Северной и Южной Америке и на 0,6% - в АТР и остальных регионах.

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