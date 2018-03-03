"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года

Анимационная картина "Эмоджи фильм" победила в главной номинации "Золотой малины" - "Худший фильм года". Этой премией отмечают сомнительные достижения в киноискусстве за минувший год.

В борьбе за статуэтку в виде ягоды, стоимостью менее $5, мультфильм опередил таких соперников как "Мумия", "Трансформеры: Последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Спасатели Малибу".

Кроме того, картине про жизнь эмоджи достались награды за худший сценарий (его организаторы назвали 86-страничной СМС), худший экранный дуэт, а также приз худшему режиссеру - он достался Тони Леонидису.

Звезда Голливуда и трехкратный номинант на "Оскар" Том Круз впервые в карьере получил "Золотую малину" как худший актер за работу в фильме "Мумия".

Актер Тайлер Перри за роль женщины в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2" был признан худшей актрисой.

Худшим актером второго плана назвали Мела Гибсона ("Здравствуй, папа, Новый год! 2"), худшей актрисой - Ким Бейсингер ("На пятьдесят оттенков темнее").

Лауреатов "Золотой малины" традиционно называют за день до вручения премии Американской киноакадемии.