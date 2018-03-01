Телеком

19:04 01.03.2018

Продажи носимых устройств в 2017г выросли на 10,3%, Apple вырвалась в лидеры

Продажи носимых устройств в 2017г выросли на 10,3%, Apple вырвалась в лидеры

Мировые продажи носимых электронных устройств в 2017 году выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом, сообщается в отчете исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Всего за 12 месяцев было продано 115,4 млн устройств по сравнению со 104,6 млн в 2016 году.

Apple по итогам 2017 года вышла в лидеры рынка носимых устройств, хотя в III квартале первое место делили китайская Xiaomi и прежний лидер - американская Fitbit.

За год Apple продала 17,7 млн носимых устройств Apple Watch, на 55,9% больше, чем в 2016 году, то есть доля рынка выросла с 10,8% до 15,3%. Apple не публикует собственные данные об отгрузках или продажах Apple Watch, IDC использовала сторонние источники.

По оценкам IDC, продажи Xiaomi сократила продажи в этом сегменте на 0,3% в 2017 году, до 15,7 млн, доля рынка снизилась до 13,6%.

Продажи Fitbit рухнули сразу на 31,6%, до 15,4 млн, а доля рынка в 2017 году составила 13,3% против 21,5% годом ранее.

На четвертой строчке - швейцарская Garmin, сократившая продажи на 0,6%, до 6,3 млн. На пятом месте расположилась американская Fossil, объемы реализации носимых устройств которой за год подскочили на 133,1%, до 4,8 млн.

По итогам IV квартала мировой рынок носимых устройств вырос на 7,7%, до 37,9 млн.

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