Телеком

19:11 28.02.2018

Инвесторы считают проблему кибербезопасности самой серьезной угрозой бизнесу - PwC

Инвесторы считают проблему кибербезопасности самой серьезной угрозой бизнесу - PwC

В настоящее время с точки зрения инвесторов кибератаки являются самой серьезной угрозой для бизнеса, свидетельствуют данные глобального опроса инвесторов, проведенного PwC.

Так, 41% инвесторов и аналитиков серьезно обеспокоены кибератаками, которые воспринимаются как самая серьезная угроза для бизнеса. Если в 2017 году киберугрозы находились на пятом месте в перечне угроз для бизнеса, в этом году они поднялись на первое место. Аналогичное количество руководителей компаний (40%) включили киберугрозы в тройку самых серьезных рисков, но, в отличие от инвесторов, их больше беспокоят такие проблемы, как чрезмерное регулирование и терроризм.

По мнению инвесторов, для повышения уровня доверия клиентов к бизнесу компании должны сосредоточиться на вопросах кибербезопасности (64% инвесторов, 47% руководителей).

Кроме того, в первую пятерку угроз, препятствующих росту доходов компаний в ближайшие 12 месяцев, инвесторы включают геополитическую нестабильность (серьезно обеспокоены 39%), темпы технологических изменений (73%), популизм (33%) и протекционизм (32%).

В целом, по данным PwC, и инвесторы, и руководители компаний более уверены в будущих темпах экономического роста, чем в прошлом году. 54% инвесторов и 57% руководителей рассчитывают на повышение темпов мирового экономического роста.

При этом как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, по данным опроса PwC, инвесторы более пессимистичны в отношении прогноза доходов от инвестиций, чем руководители предприятий.

Менее четверти инвесторов (23%) вполне уверены в темпах годового роста, тогда как среди руководителей такую уверенность ощущают 42%. Лишь каждый пятый инвестор не сомневается в росте выручки в ближайшие три года (45% руководителей).

Инвесторы уверены (85%), что среди препятствий для роста экономики - дестабилизирующее влияние новых технологий (64% руководителей), изменения поведения клиентов (81% инвесторов против 68% руководителей) и каналов сбыта (76% инвесторов против 60% CEO). Более четверти инвесторов (26%) считает, что в этом году искусственный интеллект сильнее повлияет на планы оптимизации персонала, чем в прошлом году, когда такой точки зрения придерживалось 13% инвесторов.

Пятерка стран, которые инвесторы и руководители компаний считают наиболее важными для экономического роста, в этом году не изменилась: США, Китай, Германия, Великобритания и Индия. При этом в глазах инвесторов разрыв между США и Китаем сокращается, тогда как руководители предприятий больше выделяют США.

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