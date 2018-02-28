Представители ОРДО дали гарантии безопасности для восстановления мобильной связи

Представители неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой области дали гарантии безопасности для ремонтных бригад, которые должны заняться восстановлением мобильной связи в регионе, заявляет пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Основной вопрос социально-экономической подгруппы - восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018, информация об этом была передана СММ ОБСЕ Г", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

По ее словам, на заседании в подгруппы в среду принял участие представитель компании мобильной связи "Vodafone-Украина", который подчеркнул, что компания готова отремонтировать оборудование, находящееся на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО", - отметила Д.Олифер.

Как сообщалось, 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории ОРЛО в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка ОРДО.

"Vodafone-Украина" 15 января попросил доступ ремонтных бригад на НКТ для проведения работ и с 19 января восстановил связь в ОРЛО, тогда как в ОРДО, где доступ к ремонтным работам не был предоставлен, мобильная связь "Vodafone-Украина" по-прежнему отсутствует.

22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области и "Vodafone-Украина" прекратил работу.