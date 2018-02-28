Телеком

18:13 28.02.2018

Представители ОРДО дали гарантии безопасности для восстановления мобильной связи

Представители ОРДО дали гарантии безопасности для восстановления мобильной связи

Представители неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой области дали гарантии безопасности для ремонтных бригад, которые должны заняться восстановлением мобильной связи в регионе, заявляет пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Основной вопрос социально-экономической подгруппы - восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018, информация об этом была передана СММ ОБСЕ Г", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

По ее словам, на заседании в подгруппы в среду принял участие представитель компании мобильной связи "Vodafone-Украина", который подчеркнул, что компания готова отремонтировать оборудование, находящееся на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО", - отметила Д.Олифер.

Как сообщалось, 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории ОРЛО в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка ОРДО.

"Vodafone-Украина" 15 января попросил доступ ремонтных бригад на НКТ для проведения работ и с 19 января восстановил связь в ОРЛО, тогда как в ОРДО, где доступ к ремонтным работам не был предоставлен, мобильная связь "Vodafone-Украина" по-прежнему отсутствует.

22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области и "Vodafone-Украина" прекратил работу.

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