Мобильная связь "Vodafone-Украина" возобновлена в Луганске

В Луганске вновь появилась связь мобильного оператора "Vodafone-Украина", сообщила руководитель операторского отдела по связям с общественностью этой компании Виктория Рубан.

"Сообщили, что Луганск снова в эфире", - написала она на странице в Фейсбуке в субботу.

По словам В.Рубан, 28 февраля в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы будет обсуждаться ситуация со связью в Донецке.

В то же время жители Луганска отмечают, что связь пока "криво работает". В самом городе почти все жалуются на невозможность дозвониться, хотя на подконтрольную Украине территорию вызовы проходят.

Как сообщалось, 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории ОРЛО в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка ОРДО.

"Vodafone-Украина" 15 января попросил доступ ремонтных бригад на НКТ для проведения работ и с 19 января восстановил связь в ОРЛО, тогда как в ОРДО, где доступ к ремонтным работам не был предоставлен, мобильная связь "Vodafone-Украина" по-прежнему отсутствует.

22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области и "Vodafone-Украина" прекратил работу.