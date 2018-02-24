Телеком

16:28 24.02.2018

Мобильная связь "Vodafone-Украина" возобновлена в Луганске

Мобильная связь "Vodafone-Украина" возобновлена в Луганске

 В Луганске вновь появилась связь мобильного оператора "Vodafone-Украина", сообщила руководитель операторского отдела по связям с общественностью этой компании Виктория Рубан.

"Сообщили, что Луганск снова в эфире", - написала она на странице в Фейсбуке в субботу.

По словам В.Рубан, 28 февраля в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы будет обсуждаться ситуация со связью в Донецке.

В то же время жители Луганска отмечают, что связь пока "криво работает". В самом городе почти все жалуются на невозможность дозвониться, хотя на подконтрольную Украине территорию вызовы проходят.

Как сообщалось, 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории ОРЛО в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка ОРДО.

"Vodafone-Украина" 15 января попросил доступ ремонтных бригад на НКТ для проведения работ и с 19 января восстановил связь в ОРЛО, тогда как в ОРДО, где доступ к ремонтным работам не был предоставлен, мобильная связь "Vodafone-Украина" по-прежнему отсутствует.

22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области и "Vodafone-Украина" прекратил работу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мобильная связь "Vodafone-Украина" отсутствует в ОРЛО из-за обрыва оптоволокна

Vodafone тестирует систему контроля дронов с помощью мобильной сети компании

"Vodafone-Украина" не планирует массово внедрять 4G-связь в диапазоне 2600МГц и сосредоточится на более перспективных частотах

Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G- частоты 2,5 млрд грн

Vodafone Group не предъявляла претензии к "Vodafone-Украина" за работу в ОРДЛО

Связь "Vodafone-Украина" на оккупированной части Донецкой области не работает из-за обесточивания оборудования

"Vodafone-Украина" восстановила мобильную связь в Луганской области

"Vodafone-Украина" объясняет задержку в восстановлении мобильной связи на оккупированном Донбассе ограниченным допуском техбригад

Мобильная связь на оккупированном Донбассе может быть восстановлена в четверг

Украинская сторона выполнила все процедурные шаги для восстановительных работ Vodafone в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" просит "Евро-Укрпошту" информировать клиентов об отсутствии связи между компаниями

СБУ разоблачила в Днепре хакеров, осуществлявших кибератаки на объекты критической инфраструктуры

Партия "Основа" презентовала мобильное приложение для своих сторонников

СБУ провела обыски в БЦ "Форум Виктория Парк", заблокировав работу 10 IT-компаний – Маси Найем

Нацсовет по телерадиовещанию выдал лицензии на вещание "Радио НВ"

Нацсовет по телевидению назначил проверку "Интеру" за трансляцию "12 стульев" и "Кавказской пленницы"

"Киевстар" намерен выкупить 2 из 3 дополнительных лотов на 4G-аукционе

Apple изъяла Пасху из календаря праздников в новой прошивке для iPhone

Deutsche Telekom завершила IV квартал с прибылью из-за налоговой реформы США

Выручка VEON в IV кв. сохранилась на уровне $2,32 млрд, EBITDA сократилась на 3,8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА